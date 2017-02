Milton-Union Elementary

WEST MILTON — Milton-Union Elementary is pleased to announce the third, fourth and fifth grade honor roll for the second quarter:

Students must earn at least one A or O in a subject area, the rest B’s. No C including conduct. Those students include:

Colten Alcorn, Jaydin Allen, Zoey Allen, Cianna Anderson, Bryson Bailey, Emerie Baisden, Skylar Barhorst, Rachel Beetley, Ava Berberich, Carter Berner, Cason Berner, Gabrielle Black, Magnolia Black, Abigail Blaine, Zyhir Bobbitt, Jillian Bowser, Addyson Boyd, Lilian Brazie, Isabella Brazina, Elijah Brooks, Alysun Brown, Braden Brown, Priscilla Browning, Jenna Brumbaugh, Shannon Brumbaugh, Madyson Burke, Michael Burke, Elizabeth Caillouet, Hayli Chamberlain, Samantha Chapman, Evan Cherry, Ian Coffey, Hunter Collins, Tyler Combs, Tanner Cooper, Tucker Cooper, Kate Copp, Titus Copp, Cassie Crabtree, Madelyn Crowe, Scarlet Crowe, Laney DeBrosse, Evelyn Dehus, Michael Dodson, Logan Downs, Danie Ellis, Zinnie Farmer, Colin Fogle, Ava Forrest, Cheyenne Frady, Dani Friedman, Caleb Fuller, Raegan Fulton, Guinevere Furlong, Sylas Gambrel, Tucker Gibson, Jacob Grube, Gavin Guess, Madison Gustin, Daulton Guthzeit, Liam Hall, Lily Hall, Chase Hamann, Mason Hardin, Annalynn Harris, MacKenzi Harris, Liam Hartley, Graisyn Hasenjager, Joseph Hastings, Tabitha Hawkins, Alyssa Helton, Peyton Henderson, Haley Hillard, Rebecca Horn, Delilah Hoskins, Benjamin Iddings, Rachel Jacobs, Tyla Johns, Baylie Johnson, Braden Johnson, Claire Johnson, Hannah Johnson, William Johnson, Keaton Jones, Mylee Jones, Tommy Jordan, Patricia Jurich, Zoey Keckler, Logan Keys, Wyatt Kimmel, Samantha Kincer, Raymond Kline, Nickolas Knipp, Preston Knipp-Crosby, Nolan Korte, Mikayla Lair, Zaiden Lakota-Grow, Charles Lane, Chloee Lang, Carson Lavy, Reece Lawler, Lauren Lazzarine, Jacob Lightner, Jessa Lightner, Evelyn Loughnane, Zachary Lovin, Logan Lowery, Seth Lowry, Joshua Lucente, Leland Madewell, Alaina Manning, Tyler Manuel, Abigail Matthews, Payton Mayfield, Gabriella Mayor, Caley McCarroll, Madalyn McGuffey, William McGuffie, Gauge McKee, Brooke Metzger, Evan Michael, Chloe Miller, John Milnickel, Briana Moody, Landen Moreaux, Emma Morin, Eli Morphew, Kaleb Morris, Layla Muncy, Kennedy Nichols, Andew Oaks, Wyatt Ortiz, Chase Parsons, Ty Parsons, Sienna Patrick, Chloe Pfister, Lilly Prichard, Casey Rench, Caitlin Ridge, Michael Roark, Alexa Roberts, Kailyn Rohrer, Autumn Rosenkranz, Karissa Rush, Meg Ryerson, Thomas Ryerson, Braden Schaurer, Taydem Schoen, Kailey Schwartz, Levi Scott, Riley Shaw, Mackenzie Shortridge, Jourdyn Siders, David Smith, Kimberly Smith, KayeLee Sowers, Raylie Sterling, Samantha Stevens, Kegan Stevens, Nevaeh Stevenson, Karson Stone, Amanda Storer, Brian Storer, Aubrey Stutz, Jocelyn Summer, Greg Swabb, Isabell Taylor, Cecelia Thompson, Corey Thompson, Haley Thompson, Dawson Tinnerman, Levi Tracy, Hannah Trowbridge, Marissa Twentier, Mackenzie Vietz, Braxton Wagner, Rebecca Warner, Divinity Wheelock, Alivia Wiley, Denver Williams, Laura Williams, Chase Wills, Riley Wilson, Shealyn Witt, Alani Wolfe, Alivia Wolfe, Devin Wooddell, Tatianna Yahle, Zella Younce, Isaiah Zellers, Carly Zimmer.